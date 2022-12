Chiny zaprzeczają. Chodzi o raport Pentagonu nt. arsenału jądrowego

We wtorek chińskie ministerstwo obrony odniosło się do niedawnego raportu Pentagonu. W raporcie stwierdzono, że przy obecnym tempie zbrojeń Chiny będą do 2035 roku dysponować 1,5 tys. głowic nuklearnych. Jak ocenił resort w Pekinie, "to bezpodstawne spekulacje".