Chiny wygrały. Zagrali na nosie USA i Australii. Wyspy Salomona są "chińskie"

To ostateczne zacieśnienie więzi między Chinami a Wyspą Salomona to ogromny cios dla USA i Australii. Nie ma już wątpliwości, że premier Manassehem Sogavare ostatecznie postawił na przyjaźń z Państwem Środka. To niedobra wiadomość dla państw Oceanii. Oznacza, że zakres chińskich wpływów w regionie powiększy się jeszcze bardziej, a chińskie okręty wojenne znajdą się bliżej wybrzeży Australii.