Chiny w rozkroku między Rosją a Zachodem

"Chiny powinny unikać grania na dwie strony, zrezygnować z neutralności i wybrać główny światowy nurt" - napisał. Podobnego zdania jest Wang Huiyao, prezes pekińskiego ośrodka analitycznego Center for China and Globalization. "Przedłużająca się wojna prowadzi do umacniania i zacieśniania się zachodnich sojuszy, co nie jest dobre dla Chin" - stwierdził na łamach "New York Times".