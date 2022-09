Chiny reagują na orędzie Putina

W swoim wystąpieniu prezydent Rosji mówił też o "totalnej nienawiści" Zachodu do Rosji i obwinił państwa NATO o rozpoczęcie wojny przeciwko Rosji w Ukrainie w 2014 roku. - W swojej agresywnej antyrosyjskiej polityce Zachód przekroczył wszystkie linie - powiedział i oskarżył, że wobec Rosji stosowany jest "szantaż nuklearny", a on użyje "wszelkich dostępnych środków", by to zwalczyć. - Nie blefuję - dorzucił.