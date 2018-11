Chiny: Kara śmierci za pielgrzymkę do Mekki. Skazano ujgurskiego biznesmena i filantropa.

Chiny – muzułmanin skazany na śmierć za pielgrzymkę do Mekki

Władze Chin w regionie Sinciangu skazały na śmierć ujgurskiego biznesmena i filantropa. Mężczyzna planował wybrać się na pielgrzymkę do Mekki. Do aresztowania miało dojść w lipcu lub sierpniu. Brat biznesmena, Abdusattar Abdurusul, powiedział, iż mężczyzna został skazany na karę śmierci i oczekuje na egzekucję. Wyrok spowodowany jest tym, że zamiast przyłączyć się do grupy państwowej, pielgrzymkę do Mekki biznesmen odbył na własną rękę. Zdaniem Abdurusula jego brat podczas procesu nie miał możliwości skorzystania z usług adwokata. To dowód na to, że skazano go nielegalnie.