Chiny kipią ze złości. Pekin błyskawicznie reaguje na ostre słowa Bidena o Xi

Tymczasem Biden powiedział we wtorek wieczorem, że Xi jest "zawstydzony" niedawnymi napięciami wokół podejrzanego chińskiego balonu szpiegowskiego, który został zestrzelony przez siły powietrzne nad wschodnim wybrzeżem. - To wielki wstyd dla dyktatorów, kiedy nie wiedzą, co się stało – powiedział Biden.