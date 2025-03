Stanowcza reakcja Pekinu ws. ich wojsk w Ukrainie

Rzecznik chińskiego ministerstwa spraw zagranicznych Guo Jiakun w rozmowie z Polską Agencją Prasową stanowczo zaprzeczył doniesieniom niemieckiej gazety "Welt am Sonntag". Według tych informacji, Chiny miałyby rozważać udział w ewentualnych siłach pokojowych w Ukrainie. Guo Jiakun podkreślił, że takie doniesienia są "całkowicie nieprawdziwe".

Chiny deklarują neutralność wobec wojny w Ukrainie, który określają jako "kryzys" . Mimo to Pekin nie potępił rosyjskiej agresji ani nie poparł sankcji nałożonych na Rosję. Władze chińskie utrzymują, że ich stanowisko w tej sprawie jest "spójne i jasne".

Pomiędzy Chinami a Rosją doszło do zacieśnienia współpracy w wielu dziedzinach, w tym militarnej. Oba kraje uczestniczą we wspólnych manewrach wojskowych, co wskazuje na bliskie relacje między nimi. Chiny sprzeciwiają się również sankcjom nakładanym na Rosję.