Chińska marynarka prześcignęła Amerykańską. Pekinowi zaczyna brakować nazw dla okrętów

Chińska marynarka wojenna boryka się z niezwykłym problemem. Liczba okrętów rośnie tak szybko, że zaczyna brakować nazw, które nadawane są według tradycyjnego klucza. Tak gwałtowny rozwój potęgi Chin w przyszłości odbije się też na bezpieczeństwie Polski.

Nie jest to wymóg prawny, ale zwyczajowo niszczyciele, a więc duże okręty wojenne otrzymają nazwy stolic prowincji. Kłopot w tym, że nowych jednostek jest tak dużo, że zaczyna brakować nazw. Najnowszy niszczyciel klasy 055 ma nazywać się Lhasa – to stolica autonomicznego regionu Tybetu.

Do służby mają trafić kolejne dwa okręty tego typu i dla jednego z nich zabraknie tradycyjnej nazwy. O ile nie będzie kłopotu z wykorzystaniem wolnej jeszcze nazwy miasta Nanning, to już Taipei, stolica Tajwanu, jest poważnym problemem politycznym.

Co prawda Pekin uważa wyspę za swoją zbuntowaną prowincję, lecz powiązanie nazwy stolicy z okrętem wojennym mogłoby wywołać poważny kryzys międzynarodowy w sytuacji i tak bardzo dużego napięcia na Dalekim Wschodzie. Na przykład w ostatnich dniach amerykański niszczyciel USS "Preble" przepłynął przez Cieśninę Tajwańską pomiędzy wyspą a Chinami kontynentalnymi. Tajpej odebrało to jako wyraz poparcia ze strony Waszyngtonu, a Pekin jako prowokację.

Chiny mają więcej okrętów niż USA

Już teraz Pekin może poszczycić się największą liczbą okrętów wojennych na świecie . Pod tym względem Chiny przegoniły nawet USA. Według badaczy amerykańskiego Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych flota Pekinu osiągnęła już liczbę 300 jednostek, a to o 13 więcej niż US Navy. Dla porównania, Rosja ma zaledwie 83, a Wielka Brytania 75 okrętów.

Liczby te, nie uwzględniając wyłącznie jednostek bojowych, robią wrażenie, choć w praktyce nadal Waszyngton dysponuje najpotężniejszą flotą na świecie. Obejmuje ona 11 lotniskowców o napędzie atomowym. Jednak także w tej dziedzinie Pekin zamierza podjąć rywalizację. O ile obecnie chiny mają tylko 1 lotniskowiec, a 2 kolejne są w budowie, to do 2030 r. liczba jednostek gotowych do walki może wzrosnąć do 6.