Chińczycy mają koszmarnie zmutowany szczep Covid-19. Świat nauki w niepokoju

Badania przeprowadzono na tzw. zhumanizowanych myszach. Oznacza to, że organizmy gryzoni zmodyfikowano w taki sposób, żeby ich geny przypominały ludzkie. Badany wirus zaatakował mózgi zwierząt. Wszystkie myszy zarażone wirusem zmarły w ciągu zaledwie ośmiu dni. "Podkreśla to ryzyko rozprzestrzeniania się GX_P2V na ludzi i zapewnia unikalny model do zrozumienia mechanizmów chorobotwórczych wirusów związanych z SARS-CoV-2" - napisali autorzy badania.