Chińczycy mają dość Amerykanów. Napięcie rośnie

Swoją obecność w tym rejonie regularnie zaznaczają Amerykanie. Według Think Tank, w sobotę na chińskich radarach pojawił się niszczyciel USS Benfold. Okręt wypłynął na morze przez Verde Island Passage na Filipinach. Co ciekawe, wszystko nastąpiło dzień po tym jak, szpiegowski samolot US prowokacyjnie przeleciał nad Cieśniną Tajwańską, która znajduje się pod ścisłym nadzorem Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (PLA).