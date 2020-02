Child Alert odwołany. Matka Ibrahima: wciąż nie mam kontaktu z synem

Matka Ibrahima w rozmowie z Wirtualną Polską podaje, że wciąż nie ma kontaktu z synem. Child Alert został odwołany, a pani Karolina nadal nie wie, gdzie się znajduje Ibrahim. - Chciałabym po prostu go zobaczyć, mam do tego prawo. A ja nie wiem, czy mój syn żyje - mówi WP.

Mama Ibrahima podkreśla: "po prostu chciałabym swoje dziecko zobaczyć". - Ja mam prawo do widywania swojego dziecka, a nie mam pojęcia, gdzie on jest. Nie mam z nim żadnego kontaktu. Nie wiem w ogóle czy mój syn żyje - dodaje kobieta.

Child alert odwołany. Któremu z rodziców przysługuje prawo do dziecka?

Kiedy jeszcze Child Alert był uruchomiony, do polskich mediów spłynęła informacja od belgijskiej prokuratury – to matka miała bezprawnie zabrać dziecko do Polski, informował Polsat News. Zgodnie z wyrokiem belgijskiego sądu z 15 października 2018 roku, do którego dotarli dziennikarze, prawa do opieki nad dzieckiem mają zarówno matka, jak i ojciec Ibrahima. Decyzją sądu Ibrahim miał jednak mieszkać z ojcem w Belgii.