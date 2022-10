Chęci życia nie ma w tabelkach

Kiedy przed chorobą pytaliśmy Zosię, kogo kocha, odpowiadała: "Mamę, siostrę.. no i trochę tatę". Dopiero po diagnozie zacząłem poświęcać jej więcej uwagi, wtedy się do mnie przekonała. Choroba to dobry moment, by przewartościować swoje życie. Wielu z nas klepie formułki w Excelu, goni za wynikami sprzedaży albo klikami. Nie mówię, że to złe, ale zapominamy o innych, ważniejszych rzeczach. Już wcześniej to dostrzegałem, natomiast dopiero choroba pozwoliła mi spędzać więcej czasu z rodziną.