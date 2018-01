Chcieli sprzedać zdjęcia ciała Ewy Tylman. Nie staną przed sądem

Prokuratura w Poznaniu uznała, że nie doszło do złamania prawa. Mężczyzna, który przed przyjazdem policji zrobił zdjęcia ciału Ewy Tylman nie stanie przed sądem.

Jak podała "Gazeta Wyborcza", prokuratura postawiła mężczyznom zarzut utrudniania śledztwa, ale nie skieruje aktu oskarżenia do sądu. Stwierdzono, że nie doszło do przestępstwa i wycofano zarzuty.

Po zakończeniu głośnych poszukiwań zaginionej zdjęcia ciału Ewy Tylman zrobili też pracownicy firm pogrzebowej. Dwaj mężczyźni przewozili zwłoki do Zakładu Medycyny Sądowej w Poznaniu, gdzie jeden z nich zrobił sobie selfie z ciałem kobiety. Pracownik przesłał zdjęcia swojej koleżance. Wszystko też nagrała kamera monitoringu. Obaj przyznali się do winy, przeprosili rodzinę i zaproponowali, że zapłacą po 10 tys. zł grzywny. Sąd przychylił się do ich wniosku.