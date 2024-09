Nie chcą ubrań, ale osuszaczy. Potrzeby powodzian się zmieniają

Rzecznik PCK zachęca do wpłacania pieniędzy na konto organizacji. - Jeżeli ktoś nam ufa, chce przez nas przekazać pomoc, to lepiej, żeby wpłacił darowiznę o równowartości tego makaronu czy konserw. My wiemy, co i gdzie jest w danym momencie potrzebne. Chodzimy od drzwi do drzwi i weryfikujemy potrzeby. Wiemy, gdzie to kupić, mamy też opanowaną logistykę - wyjaśnia rozmówca "Wprost".