"Chcemy pomóc PSL". Zaskakująca deklaracja Czarnka, Sawicki odpiera krytykę "wściekłych kobiet"

- Nie czujemy żadnej presji i żadnych nacisków ze strony koalicjantów. To, co wyczynia Lewica, robi na własny rachunek. A premiera Tuska bym prosił, żeby się za nami nie ujmował, bo nie jest to nam do niczego potrzebne. Tak, jak jego nawoływanie do głosowania na Trzecią Drogę w wyborach parlamentarnych, które rzekomo miało dać nam niesamowity handicap - mówi Wirtualnej Polsce marszałek senior Marek Sawicki z PSL.