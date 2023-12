"Chcecie się popisać, pokrzyczeć?". Czarzasty upomniał posłów

Z sali dało się słyszeć okrzyk "do rzeczy!", co zdenerwowało Włodzimierza Czarzastego. Zagroził posłowi PiS wykluczeniem z obrad. - Nauczcie się nowego systemu pracy w Sejmie. Jesteśmy do was uśmiechnięci, tolerancyjni. Nie musicie nas wyzywać i obrażać. Nie dacie rady - powiedział.