Chcą zlikwidować immunitet. "Politycy nie mogą być nadzwyczajną kastą"

Łukasz Rzepecki z Kukiz'15 zapowiedział złożenie projektu dotyczącego likwidacji immunitetu parlamentarnego. - Nie mogą być równi i równiejsi - przekonuje.

Polityk zapowiedział, że Kukiz'15 przygotuje projekt na najbliższe posiedzenie sejmu, które odbędzie się od 6 do 8 lutego - informuje PAP. - Liczymy na poparcie wszystkich klubów - powiedział Rzepecki.

Poseł podkreślił, że parlamentarzyści muszą dawać przykład dla obywateli. - Kto nie wykonuje swoich obowiązków i ma sprawy karne musi być pociągnięty do odpowiedzialności. Tego wymaga kultura polityczna. Nie mogą być równi i równiejsi - mówił.

W czwartek Jarosław Kaczyński napisał list do członków PiS. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zaznacza, że na listach do wyborów parlamentarnych będą tylko ci, którzy nie mają popełnionych żadnych przestępstw. Przyczyną do napisania listu miały być zarzuty postawione senatorowi Stanisławowi Kogutowi.