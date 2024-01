Chcą zatrzymać zagrożenie. Wszystkie scenariusze na stole

Wszystko jest możliwe

Co zawierają plany obronne? - Są na pewno oceny zagrożeń na podstawie danych jawnych i wywiadowczych – wyjaśnia dr Piekarski. - Czyli to, jak i czym może nas ktoś, np. Rosja, zaatakować. Jakie mamy plany obrony, tworzone zapewne w kilku wariantach, a więc, gdzie będą rozmieszczone poszczególne jednostki i co mają robić, oraz jak się armia będzie rozwijać mobilizacyjnie.