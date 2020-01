Chcą "ukrócenia politycznej działalności" o. Tadeusza Rydzyka. Opiekun rodziny Radia Maryja: to skandal

Atak kontra atak. Jak informowaliśmy, petycja ws. "ukrócenia politycznej działalności" Tadeusza Rydzyka została wysłana papieżowi Franciszkowi. W piątek dotarła do Watykanu. O. Jacek Cydzik, jeden z opiekunów duchowych rodziny Radia Maryja ocenił, że zarzuty pojawiające się w dokumencie są "całkowicie wyssane z palca". Przytoczył przy tym kontrowersje z przeszłości Thomasa Lukaszuka, który petycję wysłał papieżowi.

O petycji przeciwko o. Tadeuszowi Rydzykowi pisaliśmy w Wirtualnej Polsce kilkukrotnie. Kilka dni temu została wysłana do papieża Franciszka i - jak dowiedzieliśmy się w piątek - już trafiła do Watykanu. Autorami petycji są Adam N. i Witek M., a wysłał ją były kanadyjski polityk, Thomas Lukaszuk.

Jego działania przeciwko o. Rydzykowi spotkały się z reakcją. Na spotkaniu rodziny Radia Maryja w Kanadzie o. Jacek Cydzik, miejscowy opiekun duchowy rodziny Radia Maryja, został spytany o zarzuty "jakoby radio szerzyło nienawiść i ojciec dyrektor tego rodzaju rzeczy robił". - Są to jakieś sprawy całkowicie wyssane z palca - skomentował o. Cydzik. Nagranie z tej rozmowy opublikował portal goniec.net - gazety polskiej społeczności w Kanadzie.

O. Cydzik stwierdził też, że "to się wszystko rozgrywa tylko w Polsce", a w kanadyjskich mediach nie istnieje. Ocenił, że Radio Maryja w Kanadzie nie spotyka się z żadnymi utrudnieniami w związku z petycją. - Jesteśmy wielokulturowi, gościnni, szanujący rozdział Kościoła od państwa, inne narodowości i wiary - powiedział.

- Taki ktoś z Edmonton nie może teraz używać swoich dawnych wpływów, by dyktować warunki. To byłaby jakaś paranoja, to państwo stałoby się republiką tekturową, którą zarządza jakiś szemrany pan spod ciemnej gwiazdy według swojego uznania - dodał o. Cydzik.