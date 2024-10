Chcą rozdziału Kościoła od państwa. "Kler ma przywilejów za dużo"

W połowie maja Włodzimierz Czarzasty i Anna Maria Żukowska zwrócili się z interpelacją do premiera o przekazanie informacji o wszystkich źródłach finansowania Kościoła. Na razie rząd nie spieszy się z odpowiedzią, ale Lewica jest dobrej myśli. - Będziemy mieli materiał o sposobie finansowania Kościoła, a tak naprawdę kleru. Kościół jest dla wielu ludzi święty, wierzący są święci. Natomiast kler ma przywilejów za dużo - powiedział wicemarszałek Sejmu w programie "Tłit". - Wiele zjawisk pt. zwolnienie Kościoła i kleru z cła, podatków, zarządzanie w sposób skandaliczny, jeśli chodzi o stronę finansową, cmentarzami. Tych rzeczy jest masa i przyjdzie czas na to, by je rozwiązać - podkreślił.