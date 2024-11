Chcą natychmiast do NATO. Kategoryczne słowa MSZ Ukrainy

Wicepremierka Ukrainy ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Olha Stefaniszyna powiedziała agencji Reutera, że Ukraina zdaje sobie sprawę z tego, iż między sojusznikami nie ma jeszcze zgody w kwestii zaproszenia Kijowa do NATO, ale - wysyłając list - władze kraju przesłały "sojusznikom komunikat, że (to) zagadnienie jest wciąż na stole mimo różnych manipulacji i spekulacji wokół tego tematu".

Zaproszenie do NATO jest jednym z elementów "planu zwycięstwa", przedstawionego w ubiegłym miesiącu przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Ukraina twierdzi, że akceptuje fakt, iż nie może przystąpić do Sojuszu, dopóki trwa wojna, ale argumentuje, że formalne zaproszenie do NATO pokazałoby Władimirowi Putinowi, iż jeden z jego celów – przeszkodzenie Ukrainie w przystąpieniu do tej organizacji – jest nieosiągalny.