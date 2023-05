Chcą kary śmierci. Prof. Łętowska: "Trwa licytacja na oburzenie"

Sprawa zakatowanego Kamilka z Częstochowy poruszyła całą Polskę. Głos zabierają m.in. politycy, w tym premier Mateusz Morawiecki, który oświadczył, że jest zwolennikiem kary śmierci. O tragicznej śmierci 8-letniego chłopca porozmawialiśmy z prof. Ewą Łętowską. - W tej chwili trwa ogólna licytacja, kto w bardziej spektakularny sposób wyrazi swoje oburzenie. Mnie zafrapowało też to, że w różnych mediach czytałam całą listę podobnych wypadków, podobno około 40 takich zdarzeń w ciągu roku się pojawia i my tak żyjemy - od wypadku do wypadku, a niewiele się zmienia w realiach - powiedziała w programie "Newsroom" WP sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.