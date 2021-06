Chcą dymisji Przemysława Czarnka. Magdalena Sroka udzieliła rady opozycji

Od września polskie szkoły mogą zmienić się w myśl wizji ministra edukacji Przemysława Czarnka. Polityk znany jest ze swoich wyrazistych i nierzadko kontrowersyjnych poglądów oraz wypowiedzi np. na temat społeczności LGBT. Ostatnia taka wypowiedź stała się przyczyną wniosku o odwołanie go ze stanowiska złożonego przez opozycję. W programie WP "Tłit" Patrycjusz Wyżga pytał rzeczniczkę Porozumienia, czy jej formacja poprze ten wniosek. - Jeżeli ktoś składa wnioski i wydaje mu się, że będą skuteczne, to niech wtedy to robi, ale takie grzanie temperatury politycznej uważam, że jest niepotrzebne - powiedziała Magdalen Sroka. Pytana, czy nie obawia się zmian w polskich szkołach, stwierdziła, że za wcześnie na ocenę planów Czarnka. - Proszę poczekać jeszcze na ostateczne rozwiązania, które znajdą się w ustawie. Ja nie myślę, że ktokolwiek ma na myśli to, aby szkoła była gorsza – stwierdziła. Czy to będzie szkoła, w której każdy uczeń znajdzie swoje miejsce? Ja osobiście wierzę, że tak – dodała.