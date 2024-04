Charków może upaść? Jasna odpowiedź generała

"Kyiv Post" podaje, że ukraińscy politycy i wojskowi mają nadzieję, że pierwsze pociski, nawet małego kalibru powstaną w Ukrainie najpóźniej w lecie. W programie "Newsroom" WP prof. gen. Bogusław Pacek mówił, że "to jest dobry sygnał i tych sygnałów jest więcej, ale nie jest przekonany, że to da przełom w ciągu najbliższych paru miesięcy". - Do przełomu daleko i dzisiaj to, co może dać przełom to trzy elementy najważniejsze - mówił generał. Gość programu wskazał, że Ukrainie jest potrzebne pilne dostarczenie amunicji i uzbrojenia, żołnierze oraz wola walki. - Ona (wola walki -przyp.red.) osłabła w Ukrainie, trzeba sobie wyraźnie o tym powiedzieć - podkreślił Pacek. Prowadzący dopytywał także, o to czy Charków może upaść. - Tak, Charków może upaść rzeczywiście. Rosjanie się bardzo mocno do tego przygotowują - odparł. Dodał, że zniszczenie miasta nie jest ich najważniejszym celem. - Gromadzą duże siły, planowane jest zebranie do 300 tys. żołnierzy. Myślę, że będą działać bardziej na wyczerpywanie Charkowa - stwierdził generał.

