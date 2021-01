Chaos ze szczepieniami. Tomasz Latos: nie jesteśmy doskonali i nieomylni

Kolejki seniorów przed przychodniami, odległe terminy szczepień, ograniczenie liczby sprowadzanych dawek szczepionki - to sceny z ostatnich dni z Narodowego Programu Szczepień. - Nie powiedziałem, że jesteśmy doskonali i nieomylni . To jest tak wielkie zadanie na tak wielomilionową skalę, że z pewnością są różne rzeczy, które należałoby skorygować - mówił w programie "Newsroom" WP Tomasz Latos. Przewodniczący sejmowej zdrowia z PiS dodał, że liczy na wtorkowe rozmowy rządu z opozycją. - To już kolejna taka dyskusja, wcześniej o programie szczepień rozmawialiśmy w Sejmie na początku grudnia. Opozycja zgłaszała swoje postulaty, po naradzie było kilka dni na nadsyłanie pomysłów. To w dużym stopniu zostało uwzględnione - dodał polityk z Bydgoszczy.

