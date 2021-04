Chaos ze szczepieniami. Minister Adam Niedzielski: to nie był błąd systemu

Chaos dotyczący szczepień trwa. Minister Michał Dworczyk przekonuje, że to efekt błędu systemu i braku komunikacji. Minister zdrowia Adam Niedzielski chwali go za realizację programu szczepień, ale przyznaje, że w tym przypadku, to nie system zawinił.

Chaos ze szczepieniami. Minister Adam Niedzielski: to nie był błąd systemu Źródło: PAP , Fot: Andrzej Grygiel