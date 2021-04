Po burzy ws. szczepień. "Jarosław Kaczyński nie ma pretensji"

Chaos - tak można określić sytuację, do jakiej doszło w środę w narodowym programie szczepień nadzorowanym przez ministra Michała Dworczyka.

Czterdziestolatkowie - mimo że nie zaszczepiono jeszcze osób 60+ - nieoczekiwanie zaczęli chwalić się kwietniowymi terminami szczepień. Potem te terminy odwołano. Powód? Doszło do pomyłki, bo rejestracja, owszem, miała zostać otwarta, ale pierwsze szczepienia dla osób młodszych niż seniorzy miały zostać ustalone na maj. - System padł, trzeba było wszystko odkręcać. Proszę nam wierzyć, to było dla nas kilka godzin grozy - tłumaczy jedna z osób działających przy programie szczepień.

Ale współpracownicy Michała Dworczyka go bronią.

- Michał haruje jak wół, ale to on musi brać wszystko na klatę. Nawet jeśli błędy popełniają inni - mówi nam osoba z otoczenia ministra.

Inny rozmówca: - W tak olbrzymim przedsięwzięciu, a to być może największe logistyczne wyzwanie w III RP, błędy i wpadki są nieuniknione. Jako kraj i tak jesteśmy w czołówce Europy, jeśli chodzi o sprawność programu szczepień. A rozkręcanie wokół jednego systemowego błędu "afery", jest czymś absurdalnym. Błędy się zdarzają i trzeba je naprawiać. A Michał naprawia. I jeszcze potrafił przeprosić.

Jarosław Kaczyński z pełnym zaufaniem do szefa KPRM. "Nie wzywał go na dywanik"

Jak wynika z rozmów Wirtualnej Polski z politykami obozu rządzącego, pretensji do Dworczyka nie ma Jarosław Kaczyński. Wedle naszych informacji, wicepremier i szef komitetu ds. bezpieczeństwa państwa spotyka się z szefem KPRM regularnie. - Lubi go, ufa, uważa za niezwykle sprawnego - przyznaje nam człowiek z otoczenia prezesa PiS.

- Jeśli odłożymy emocje na bok, a sprawie przyjrzymy się na spokojnie, to widać, że doszło po prostu do błędu w systemie informatycznym. W przedsięwzięciach o takiej skali i takim tempie potknięcia się zdarzają - mówi Wirtualnej Polsce zastępca rzecznika PiS, poseł Radosław Fogiel.

Jak dodaje nasz rozmówca, najważniejszym jest, by takie błędy "szybko wyłapywać i naprawiać, a tak się właśnie stało". - Nic w tej sprawie ministrowi Dworczykowi zarzucić nie można. Zareagował bardzo szybko. Błąd został skorygowany. A wezwania opozycji? Oni złapią się każdego pretekstu, żeby nas zaatakować - mówi Radosław Fogiel.

- Cała sytuacja sprowadza się do tego, że z uwagi na mniejsze zainteresowanie szczepieniami przez osoby 60+, postanowiono dopuścić do szczepień osoby w wieku 49-60. Tak, by nikt nie był poszkodowany, żeby nikt nie stracił szczepionki. Ktoś, kto w wyniku usterki został zapisany na wcześniejszy termin, po korekcie otrzyma skierowanie na termin nieco późniejszy. I nikt tej szczepionki nie stracił, nikomu nie stała się żadna krzywda. Dlatego uważam bardzo emocjonalne reakcje opozycji za przesadzone. Ale rozumiem rozgoryczenie. I nie mamy najmniejszego problemu z tym, żeby za błąd przeprosić - przyznaje zastępca rzecznika PiS.