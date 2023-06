Chaos w Rosji i ciosy na froncie. Zełenski: to szczęśliwy dzień

- Dziękuję wszystkim, którzy obecnie walczą za Ukrainę, przygotowują się do bitwy, są na misjach bojowych, na posterunkach bojowych. Wszystkim, którzy wracają do zdrowia po kontuzjach. Wszystkim , którzy szkolą naszych wojowników! Dziękuję! Jestem z Was wszystkich dumny! Chwała Wam, nasi bohaterowie! I wieczna pamięć o wszystkich, którzy oddali życie za Ukrainę! - zakończył swoje wystąpienie prezydent Ukrainy.