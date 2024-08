Chaos przy moskiewskiej rafinerii. "Wzmocniony reżim"

Moskiewska Rafineria Nafty to przedsiębiorstwo rafinacji ropy naftowej należące do koncernu naftowego Gazprom Nieft z siedzibą w Moskwie. Szacunkowa wydajność rafinerii w pierwszych latach wynosiła 155 tysięcy ton benzyny rocznie, a głównym surowcem do jej produkcji był wówczas olej opałowy ze złóż w Baku.