"Chamstwo i zwykłe pijaństwo". Miłośnicy gór mają dość kuligów

"Zimowy koszmar" - tak pracownicy schroniska Bacówka nad Wierchomlą oceniają to, co dzieje się od kilku lat w pobliżu tego obiektu. To tam, na rozległej polanie, odbywają się co roku imprezy, w których biorą udział setki osób - uczestnicy kuligów, które wyruszają w góry ze Szczawnika.