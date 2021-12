Afera w Hali Kondratowej. Turyści pisali donosy do TPN w związku z kotami ze schroniska

- Powolutku zostanie wdrożone zapoznanie kota z nowym właścicielem. Jednocześnie dziękujemy wszystkim, którzy wierzyli w nas od początku do końca, że kotom u nas nie działa się żadna krzywda. To one wybrały nasze schronisko do zamieszkania. Gdyby było im tak źle, nigdy by do nas nie wracały. Miejmy nadzieję, że Fanta się znajdzie, a może już ktoś ją przygarnął. Natomiast wszystkim życzliwym, którzy rozpętali tą wojnę - nigdy wam tego nie zapomnimy - kwitują pracownicy schroniska na Kondratowej.