Pogrzeb Antoniego Gucwińskiego. Wzruszający gest wrocławskiego zoo

Antoni Gucwiński ostatnio podupadł na zdrowiu. Doskwierały mu bolące kolana, miał problemy z chodzeniem i z sercem. O śmierci Gucwińskiego poinformował Jacek Sutryk, który 8 grudnia na Twitterze napisał: "Przykry dzień we Wrocławiu. Zmarł Antoni Gucwiński - wieloletni legendarny dyrektor zoo we Wrocławiu. Przez lata program "Z kamerą wśród zwierząt", który prowadził wraz z żoną, uczył nas wrażliwości wobec naszych braci mniejszych. Będzie nam go ogromnie brakować".