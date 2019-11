WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze antoni macierewicz + 2 sejmcezary tomczyk 1 godzinę temu Cezary Tomczyk wyszedł podczas przemówienia Antoniego Macierewicza. Teraz podaje powody - To przemówienie dzieli. Jeszcze to podnoszenie do rangi partnerów ruchy narodowe i neofaszystowskie… ja tego nie czuję - mówi poseł PO... Rozwiń Przemawia Antoni Macierewicz Pan w … Rozwiń Transkrypcja: Przemawia Antoni Macierewicz Pan wyszedł w trakcie wystąpienia marszałka seniorem może pan powiedzieć dlaczego Jeśli chodzi o Antoniego To się już go w życiu na słucham Przemówienie W takich sytuacjach dzielą mate Niedzieli jeszcze podnoszenie do Partner Ruchy narodowe Neofaszystowskiej Antoni Macierewicz zabrał w swoim przemówieniu wątki i polityczne tego się parlamentarzyści komenda Spodziewali nawiązał do tradycji niepodległościowych którą jego zdaniem to wymienił nazwy Prawo i Sprawiedliwość sprawiedliwość się nie wspomniał o innych partiach jedynym premierem Jakiego Wymień Premier Jan Olszewski tylko też było można się w pewnym sensie Nie spodziewać a Pan miał wyższe oczekiwania od Antoniego Macierewicza Przede wszystkim uważam że Antoni Macierewicz nigdy nie powinien z Czyli marszałka sejmu Presostat Jakie powinien Powinien się poza parlamentem Ale skoro tak zdecydowali wyborcy Tego miejsce jest tutaj ale niekoniecznie Funkcji marszałka Pamiętaj mnie Antonim Kłamstwo Antoni Macierewicz tak wiele mówi i również dzisiaj w budowie pomników i upamiętnianie różnych Asam jedynie budował mury między pola pola Tak naprawdę zbudował wielką wyrwę wróć Przez to 50 roku Niezliczona ilość razy W sprawie Dzisiaj Ten Nie powinien zasiadać Fotelu Przemówienie prezydenta Rozumiem że wysłuchane przez pana w całości na sali plenarnej Czymś pana zaskoczyło o czymś zadowoliło czy wręcz Jeżeli chodzi o prezydenta Dudę To jest trochę inna sytuacja Prezydent Duda nie występuje już z pozycji człowieka którego dopiero poznaję Występuje z pozycji Po to żeby udowodnić jak być dobrym Więc Wtedy kiedy prezydent mówi o wspólnocie to pytam co my Wtedy kiedy mówił o Wtedy kiedy Prezydent mówi o tym że język na sali plenarnej To pytam co mówił wtedy kiedy padało ZUS prezesa Kaczyńskiego Słowa o zdradzieckich Prezydent miał 5 lat na to żeby udowodnić jak być dobrym Press Jedyne co mi się przez 5 lat uda Sztuka Dobre Jest dobrym orator Te wystąpienia są dobre ale to są tylko słowa ani Wystąpienie Andrzej Duda zszedł na dół uścisnął dłoń wszystkim literą partyjnym Niektórzy komentatorzy wskazują Inauguracja być może nieformalna ale Jego kampanii prezydenckiej pan też ma takie wrażenie zaobserwował pan te gesty Skierowane już Strong Widać że trzecie przemówienie z rzędu prezydenta Dudy zmierza w Konsola Budowanie wspólnot Tylko właśnie szkoda że prezydent nie myślał o tym wtedy kiedy był prezydentem przez 5 Ze swojej prezydentury to jest czas na budowanie wspólnoty to jest czas na budowanie narodu a nie tylko w kampanii Bo jeżeli ktoś robi to tylko w Camp To znaczy że to jest obu Zwykła buda a nie kwestia sprawowania mandatu prezydenta Polski to jest chyba w tym Jeszcze zapytam panią Małgorzata kidawa-błońska 11 Listopada pani marszałek nagrała Nie video Które miała formę pewnego rodzaju Ore Prezydencki Tak to wyglądało w formie brzmiał równie Treści nowa To też można uznać za początek nieformalnej kampanii Małgorzaty kidawy-błońskiej wiadomo że Będzie platformie coś w rodzaju prawyborów ale to jednak wszyscy polit A platformy powtarzają to Małgorzata kidawa-błońska prawdopodobnie będzie naszą kandydat Małgorzata kidawa-błońska niewątpliwie jest Wyścigu ale Wszystko przed nami to forma wyłaniania kandydatów Dopiero Pokażę Będzie wygląda Sytuacja za chwilę Niewątpliwie jest tak że Kidawa-błońska jako jedna z niewielu po tych stron jest Zadeklarowała Udział w wyborach I to bardzo Ze wszystkim kandydat musi mieć sobie tam To żeby chciał wygrać Nie tylko być kandydat Też wygrać w Chcesz Małgorzata kidawa-błońska Zresztą nagranie tego religia po Światło w taki Uzupełnij prezydent Pokazuje że też tę kampanię ma Przemyśl I na pewno jest to