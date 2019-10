Cezary Tomczyk: prokuratura odmówiła śledztwa ws. budowy "wież Kaczyńskiego"

- Przed chwilą dostaliśmy zawiadomienie z Prokuratury Okręgowej w Warszawie o tym, że sprawa "dwóch wież" trafia do kosza - poinformował poseł PO Cezary Tomczyk. Podkreślił, że na odmowie wszczęcia śledztwa widnieje data 11 października, czyli piątek przed wyborami.

Cezary Tomczyk przypomniał, że ponad pół roku temu wraz z Marcinem Kierwińskim i Krzysztofem Brejzą złożyli zawiadomienie do prokuratury w sprawie "dwóch wież". - Po tym, jak cała Polska zobaczyła nagranie, w których Kaczyński mówi, że żeby zbudować wieże w Warszawie, trzeba wygrać wybory. W Warszawie przegrał, nagrania zostały do dzisiaj nierozliczone. Pamiętajmy, że do dzisiaj Jarosław Kaczyński nie został przesłuchany przez prokuraturę - podkreślił poseł PO.