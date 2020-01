WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze smoleńsk + 2 antoni macierewiczcezary tomczyk Natalia Durman wczoraj (13:51) Cezary Tomczyk ostro o Antonim Macierewiczu. "Mówiłem mu to prosto w twarz" - Mówiłem Antoniemu Macierewiczowi to prosto w twarz. Uważam, że zniszczył pamięć o ofiarach katastrofy smoleńskiej. Oni z tej sprawy zrobili... Rozwiń Mami złotych słonik wspaniałych lu … Rozwiń Transkrypcja: Mami złotych słonik wspaniałych ludzie którzy zginęli pod Smoleńskiem Każdy Ugrupowania Młodzi politycy Platformy Na pewno i chciał do Sebastian Karpiel Dokładnie mówię Który wspominacie Że to pamięć została z Przedstaw walkę A co Ja to też mówił Antoniemu macierewiczowi prosto w twarz wtedy kiedy Byłem u niego przed kiedy zdawałem wtedy kiedy spotkaliśmy się na komisję Uważam że Ponad wszelką wątpliwość Że on zniszczył że Antoni Macierewicz zniszczył pamięć o ofiarach katastrofy Że dzisiaj zupełnie inaczej wyglądałoby pomóc Ludzi którzy zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem Nie byłyby Okraszone jakimś politycznym konta To była katastrofa Dotknęłam Minęła bardzo dużo Polski herb państwowy Nie łącznie czy na czele z Prezydentem Rzeczypospolitej Polski A my dzisiaj podchodzimy do tego jak do sprawy politycznej bo oni ze sprawy katastrofy zrobili politycznych Antoni Macierewicz wróci Antonim ma przedstawić raport Podsumowując pracę Uruchomić Znaczenie ma raportu nie ma I go nie będzie Jest jedno wielkie smoleńskie kłamstwo wiele Ale z Antoniego jest Antoniego Macierewicza na śmietniku 100 Przestań powinien się Już dawno temu Bo chyba W ciągu to 30 Nie zrobił tak wiele złego dla Takich wzajemnych relacji między Polakami 1