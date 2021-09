Kontrowersyjny raport. Tomczyk uderza w Jakiego

Europoseł Solidarnej Polski Patryk Jaki zaprezentował w poniedziałek w Sejmie bilans transferów finansowych pomiędzy Polską a Unią Europejską od 2004 roku. Według raportu całkowite straty dla Polski w okresie 2004-2020 mają wynosić 535 mld zł. Co na to poseł Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk? - Wydaje się, że Patryk Jaki jest dziś tak samo niebezpieczny jak płaskoziemcy. Sposób, w jaki przedstawia "wiedzę" jest podobny do tych, którzy uważają, że ziemia jest płaska - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Patryk Jaki okłamał polskich obywateli, mówiąc, że Polska dopłaca do UE, co jest wierutnym kłamstwem - podkreślił Tomczyk. - Skala tego kłamstwa jest ogromna. To przypomina komisję Macierewicza. Wzięli jakichś profesorów, nie wiadomo, jaki jest ich dorobek, przedstawiają jakieś tabele… Te wyliczenia są bzdurne, a Patryk Jaki jest w tej chwili największym szkodnikiem jeśli chodzi o obecność Polski w UE. Wstyd, że taki człowiek chciał być kiedyś prezydentem stolicy - podsumował.