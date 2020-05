WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus informacje Koronawirus mapa

Koronawirus mapa Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze wybory prezydenckie + 2 cezary tomczykRafał Trzaskowski oprac. Karolina Kołodziejczyk 1 godzinę temu Cezary Tomczyk o badaniach PO: Rafał Trzaskowski może wygrać z Andrzejem Dudą w II turze Cezary Tomczyk był gościem Michała Wróblewskiego w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Polityk Koalicji Obywatelskiej był pytany o to, kto... Rozwiń kto się powinien najbardziej obawi … Rozwiń Transkrypcja: kto się powinien najbardziej obawiać skąd z kandydatów Rafała trzaskowskiego czy to będzie Andrzej Duda czy to Władysław kosiniak-kamysz Czy Szymon Hołownia jest tylko jedna osoba która powinna się obawiać startu Rafała trzaskowskiego i to jest Andrzej Duda A może właściwie dwie osoby bo to jest jeszcze Jarosław Kaczyński dzisiaj chyba widzimy też to działo się wczoraj albo w ciągu ostatnich dwóch dni że ten nieprawdopodobnym to zjadł który pojawił się wraz z temperaturą Rafała trzaskowskiego No jest no ujmujący to jest też dla mnie duża przyjemność wtedy kiedy patrzeć ale wczoraj wtedy kiedy Rafał Trzaskowski pojawił się w Rybniku i wtedy kiedy tak naprawdę tylko lokalne Media wiedziały o tym że będzie tam konferencja z prezydentem miasta i stąd ni zowąd na rynku pojawiło się kilka po prostu chciały być tam na miejscu chciały kibicować powiedzieć się pani prezydenci Trzymamy kciuki bo my chcemy normalnej Polski i tak właśnie było i myślę że to też jest bardzo symboliczny chciałbym żeby to uważam że Rafał Trzaskowski jako pierwszy z kandydatów ruszył w Polskę i to ruszył w Polskę w trudnych warunkach Nie no Władysław kosiniak-kamysz też jeżdżę po Polsce zresztą już się wypowiedział Rafale Trzaskowski mi i Lider PSL powiedział tak ma największe szanse pokonać i Andrzeja Dudę w drugiej rundzie większe niż Trzaskowski Hołownia chodzi do nich podchodzę z szacunkiem bo wiem że też mają ciekawe pomysły ale nie mają tej siły i sprawności które jest we mnie no i faktycznie też Niektórzy publicyści jednak stawiam tezę że jak Piotrek trudnowski z klubu Jagiellońskiego który stwierdził że Star trzaskowskiego to dobra informacja dla nudy No i większe szanse w drugiej turze rogi pani z Andrzejem Dudą miałby jednak Kosiniak a nie Trzaskowski mogę państwu coś zdradzić część naszych wewnętrznych badań które jasno Rafał Trzaskowski w drugiej turze już dzisiaj a badania stało Był przeprowadzony wczoraj ma największe szanse spośród wszystkich kandydatów opozycyjnych na to żeby wygrać z Andrzejem Dudą właśnie dlatego że niesie ze sobą Taki nie podobne entuzjazm który też widzieliśmy 5 lat temu wszyscy pamiętamy wybory 5 lat temu między bronią mam żebym do domu wtedy kiedy odbyła się druga tura było widać jaki entuzjazm jest po tamtej stronie dzisiaj Andrzej Duda jest człowiekiem który udowodnił że nie nadaje się na tak jak mówił Rafał Trzaskowski dzisiaj na Pałacem Prezydenckim wisi biała flaga Ten człowiek jest trochę tak jak w przypowieści niemym świadkiem naszych dziejów A tak nie powinno być pierwszy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej to tak jak sam mówił Andrzej Duda to nie jest notariusz rządu to jest ktoś kto pierwszy obywatel też pierwszy obywatel naszego kraju on się w tej funkcji nie zrealizował i dzisiaj trzeba powiedzieć to jasno tak jak kiedyś powiedzieli ci którzy też być może mieli racje na stanowisku prezydenta potrzebna jest zmiana czyli największe szanse na te zmiany jak rozumiem a przynajmniej tak miał wynikać z wewnętrznych badań stanowi dzisiaj Rafał Trzaskowski jakie to są wyniki tych wewnętrznych danego to jest bardzo zaskakujące i zweryfikować również to co mówi Lider PSL że to on jest najgroźniejszą alternatywą dla Andrzeja Dudy pan twierdzi inaczej opierając się na waszych badaniach patrzę a tam coś więcej powiedzieć Zobaczymy jak rośnie nawet w przypadku badań Jeżeli chodzi o ludzi po prostu Ludzie którzy dostrzegli że pojawił się ktoś kto jest w stanie wygrać te wybory pierwszy sondaż który pojawił się na rynku wtedy kiedy opublikował go TVN Rafał Trzaskowski wtedy pojawił się już tam na 3:00 pozostałe dwa sondaże jeden który jest publikowany dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej ona publikowany przez ibris pokazuje że Rafał Trzaskowski jest już na drugim miejscu dzisiaj ten świateł pozycyjnych bardzo jasno mówi chcemy lidera chcemy kogoś kto pokaże i przekonana że można zwyciężać i że Rafał jest taką osobą bo Rafał Trzaskowski pokazał w Warszawie Jak wygrywać z pis-em przy ogromnej fali takiego zorganizowanego w Warszawie w takim razie jeszcze badania zapytam czy wewnętrzne badania wskazywały że Radosław Sikorski który również był brany jako potencjalny kandydat Platformy nie ma szans w starciu z Andrzejem Dudą i dużo gorzej wypadał w tych badaniach wewnętrznych w porównaniu z Rafałem trzaskowskim Rafał Radosław Sikorski jest jednym z najważniejszych polityków platformy braliśmy pod uwagę mówię twojej o zarządzie krajowym różne scenariusze ale zawsze jest tak że to trochę na konklawe że to co zamkniętymi za zamkniętymi drzwiami zarządu krajowego musi tam pozostać i to rzeczywiście była bardzo ciekawa dyskusja o 6 godzin no więc albo to też że po prostu Platforma Obywatelska i koalicja Obywatelska jest formacją demokratyczną to była rzeczywiście bardzo ciekawa dyskusja ale zakończyła się jednym podstawowym wnioskiem kandydatury Rafała trzaskowskiego przez aklamację i w tym procesie od samego początku był zarówno Radosław Sikorski Jak i Małgorzata kidawa-błońska