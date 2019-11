Cezary Tomczyk gratuluje wyboru Tomaszowi Grodzkiemu. "Odśpiewajmy hymn"

Chciałem serdecznie w imieniu nas wszystkich pogratulować wyboru Marszałkowi senatu Panu Tomaszowi krótkiemu i poinformować państwa bardzo serdecznie Złotopolska Strażnika Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej konstytucja nie może być Naród przemówił Pamiętajcie państwo że nie wygrał senator Nowy Marszałek Senatu wygrani po Po zwycięstwo w senacie dedykujemy wszystkim pola Bo każdy głos miał za Proszę teraz państwo powstania Bardzo proszę panie pośle bardzo Ale to miało być wniosek formalny Przepraszam ale to nie jest panie pośle wniosek formalny I składam składam wniosek formalny o to żebyśmy wspólnie odśpiewali hymn Jeszcze Polska nie zginęła póki my żyjemy Co nam obca przemoc wzięła szablą odbierzemy Marsz marsz Dąbrowski Z ziemi włoskiej do Za twoim Przewody Złączym się Narodem Ziemi Za twoim Złączym się Narodem Przejdzie Bartek Będziem Polakami Dał nam przykład Bonaparte jak zwyciężać mamy Marsz marsz Ziemi Polski Złączym się z narodem Marsz Z ziemi Za twoim przewodem Złączym się z narodem Jak Zaborze Dla ojczyzny ratowania Wrócim się Przez morze Marsz marsz Dąbrowski Z ziemi włoskiej do Polski Złączym się Narodem Marsz Z ziemi włoskiej do Polski Zadzwoń przewody Złączym się z narodem Już tam ojciec do swej Basi Mówi zapłakany Słuchaj jeno Pono nasi biją w tarabany Marsz marsz Dąbrowski Zielnik Do Polski Za twoim przewodem Złączym się z narodem Marshall Dąbro Z ziemi włoskiej do Polski Za twoim przewodem Złączym się z narodem