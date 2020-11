Cezary Tomczyk gościem programu "Tłit"

Zapraszamy na "Tłit". Od poniedziałku do piątku, o godz. 8.30 na stronie głównej Wirtualnej Polski. Zapraszamy na rozmowy z osobami, które kształtują naszą rzeczywistość. Dzisiaj gościem Patrycjusza Wyżgi jest szef klubu KO Cezary Tomczyk.

Co dziś w programie? Strajk Kobiet ponownie zebrał się w Warszawie, by protestować przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. Blokada objęła m.in. Ministerstwo Edukacji i Nauki. Interweniowała policja. Funkcjonariusze zatrzymali kilka osób. Wśród zatrzymanych znalazła się fotografka Agata Grzybowska. Powodem zatrzymania miało być naruszenie nietykalności cielesnej policjanta. Co dokładnie wydarzyło się pod MEN? Jak doszło do zatrzymania fotoreporterki i jak z tego tłumaczyła się policja? M.in. o to zapytamy Cezarego Tomczyka.

W programie skomentujemy również słowa ministra edukacji narodowej Przemysława Czarnka, który o protestujących w poniedziałek przed siedzibą MEN powiedział: "Biedni ludzie, zamiast zająć się czymś pożytecznym, robią sobie igrzyska".

Czarnek odniósł się również do wznoszonych przez manifestujących haseł, jak "Edukacja bez ministra". - Ja nie jestem tak rozgarnięty, jak ci ludzie przed ministerstwem, którzy wznoszą te hasła - mówił Czarnek. - To są ludzie, którzy anarchię ukochali - skomentował. Dodał, że "to nie jest rzecz, która jest godna państwa prawa".