Ceny w spożywczaku przyprawiają o zawrót głowy. Tak górale zdzierają z turystów

Średnia "krajowa" cena takiego koszyka to teraz mniej niż 200 zł. Okazało się, że w Zakopanem koszyk ten kosztuje prawie 20% więcej niż średnia krajowa, co daje kwotę 227,61 zł. Największe różnice dotyczą cen pieczywa, natomiast ceny innych produktów są zbliżone do tych w innych regionach Polski.