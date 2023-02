Ceny piwa poszły w górę. Kaucja na butelki dwukrotnie wyższa

Wzrost kaucji to kolejny czynnik, który wpływa na cenę alkoholu w 2023 roku. Od 1 stycznia pięcioprocentowej podwyżce uległa kwota podatku akcyzowego. To jednak nie koniec. Zgodnie z rządowym projektem, akcyza będzie rosła o 5 procent aż do 2027 roku. "Akcyza naliczana jest przez producenta i wchodzi w podstawę ceny produktu, od której na każdym kolejnym etapie nalicza się marże a na samym końcu od tej powiększonej podstawy podatek VAT. To powoduje, iż końcowy efekt wzrostu akcyzy jest co najmniej o połowę większy, niż wynikałoby to wyłącznie z podniesienia wartości samej stawki podatku" - informował w rozmowie z portalem wiadomościspożywcze.pl dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie, Bartłomiej Morzycki.