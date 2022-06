Ceny lotów wyższe niż w czasie pandemii COVID-19. Powodem rosnące ceny paliwa

Ceny biletów lotniczych wzrosły od stycznia o 47 proc. od i są nawet wyższe niż przed pandemią. To może doprowadzić do ograniczenia korzystania z lotów przez pasażerów, a to z kolei uderzy w światowy transport lotniczy. Jak podała we wtorek 14 centrum badań i analiz Adobe Digital Insights, liczba rezerwacji na loty w Stanach Zjednoczonych spadła w maju o 2,3 proc. w porównaniu z kwietniem. Wartość sprzedanych biletów wzrosła jednak o 6 proc., do 8,3 mld dolarów. Spowodował to wzrost cen biletów. Ceny lotów w Stanach Zjednoczonych w maju były o 30 proc. wyższe niż w tym samym miesiącu w 2019 roku. Jest to czwarty miesiąc z rzędu, w którym ceny przekroczyły poziom cen, które obowiązywały w czasie pandemii koronawirusa. Adobe oparła swoje dane na transakcjach dokonanych przez sześć z dziesięciu największych amerykańskich linii lotniczych. Ceny biletów lotniczych są jednym z wielu czynników wpływających na najwyższą od 40 lat inflację w Stanach Zjednoczonych. Przedstawiciele linii lotniczych twierdzą, że po dwóch latach pandemii popyt na podróże jest duży. Jeśli chodzi o ceny, twierdzą, że muszą podnieść taryfy, aby pokryć rosnące ceny paliwa lotniczego. Według danych rządowych liczba osób podróżujących samolotami w USA wzrosła do prawie 90 proc. poziomu z roku 2019. Podróże międzynarodowe pozostają w tyle za krajowymi, ale może je ożywić decyzja administracji Bidena o zniesieniu wymogu wykazania się negatywnym wynikiem testu na obecność COVID-19 przed przylotem do USA. Linie lotnicze United Airlines poinformowały w poniedziałek 13 czerwca, że liczba wyszukiwań wycieczek międzynarodowych wzrosła o 7 proc. w ciągu trzech dni po ogłoszeniu przez administrację rezygnacji z wymogu przeprowadzania testów. Linie lotnicze podały, że wiele z tych wyszukiwań dotyczyło letnich podróży m.in. do Europy, Meksyku i na Karaiby.

