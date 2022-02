Centrala PiS zrekonstruuje rząd Morawieckiego. Ruszyła giełda nazwisk

Mateusz Morawiecki nie będzie miał większego wpływu na zmiany personalne w rządzie. Jak wynika z naszych rozmów, to centrala PiS przy Nowogrodzkiej zdecydowała, że posypią się dymisje za klapę we wprowadzaniu w życie tzw. Polskiego Ładu. Zapowiedział to wprost Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla PAP.