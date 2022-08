Cenowe szaleństwo. Ile kosztuje cukier w Luksemburgu? Mamy odpowiedź

Cukier stał się w Polsce towarem deficytowym. I to mimo zapewnień, że mamy go w magazynach pod dostatkiem. Ludzie wykupują go hurtowo, w wielu sklepach trzeba było wprowadzić limity. Ceny cukru poszybowały więc w górę. Ten sam cukier, który w Polsce kosztuje już krocie, można o wiele taniej kupić w Luksemburgu.