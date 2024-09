Cenny sprzęt w rękach Ukraińców. Roboty z Anglii zmorą Rosjan

O takim sprzęcie na froncie Rosjanie mogą tylko pomarzyć. Na oficjalnym profilu Ministerstwa Obrony Ukrainy na platformie X pojawiło się nagranie ze wschodniej Ukrainy, na którym prezentowane są możliwości psa-robota o nazwie "BAD One". Innowacyjny sprzęt produkowany jest przez brytyjską firmę Brit Alliance. Modele są wykorzystywane przez Ukraińców na wschodnim froncie, szczególnie w zadaniach rozpoznawczych i wykrywaniu min na polu walki. Roboty mogą być wyposażone w kamery o wysokiej rozdzielczości, w tym termowizyjne i specjalne systemy, takie jak antytermalne kamuflaże, które zwiększają ich skuteczność w misjach przeciwko okupantom. Mogą także przenosić ładunki o wadze do 7 kg. Czworonożny robot ma baterię, która wystarcza na około dwie godziny pracy. Co ważne, gdyby wpadł w ręce Rosjan, to jego operator ma możliwość awaryjnego usunięcia wszelkich danych z maszyny.