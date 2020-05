Cena truskawek spowodowała, że masowo giną one z pół. Złodzieje potrafią ukraść nawet kilkaset kilogramów w ciągu nocy

Do takiej zuchwałej kradzieży truskawek doszło niedawno w miejscowości Pachnowola, niedaleko Puław (woj. lubelskie). Kiedy plantator przyszedł rano z pracownikami zbierać owoce, okazało się, że krzaczki są ogołocone. Oszacował, że mogło zniknąć nawet 200 kg tych owoców, co daje 100 łubianek. Swoje straty oszacował na około 2 tys. zł Dodatkowo właściciel pola skarży się, że choć od razu zgłosił to na policję, ta nie podjęła interwencji. Miał on usłyszeć, że brakuje radiowozów i policjantów, żeby zająć się tą sprawą.