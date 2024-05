Celne trafienie Rosji. Jest komunikat Ukrainy

Celem analizowanego uderzenia Rosjan z ubiegłego tygodnia była ukraińska infrastruktura energetyczna. Był to piąty zmasowany atak rakietowo-dronowy na ukraińską infrastrukturę energetyczną od 22 marca tego roku – wyliczył ISW, przewidując, że armia rosyjska będzie kontynuowała ataki do przybycia nowych zasobów obrony powietrznej, by spowodować długoterminową szkodę dla systemu energetycznego.