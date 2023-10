Celem lotnisko Smoleńsk-Siewiernyj? Wybuchy także w ukochanym mieście Putina

Agencja TASS informowała w październiku 2022 roku, że Ministerstwo Obrony Narodowej obciążyło fabrykę zamówieniami rządowymi do 2025 roku, a wielkość produkcji w ciągu kilku lat wzrośnie czterokrotnie - z 6 do 24 miliardów rubli. Aby to osiągnąć, firma musiała podwoić liczbę pracowników.