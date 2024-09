Cele w Bejrucie zniszczone. Masowe ucieczki cywili

W trwających od poniedziałku intensywnych izraelskich bombardowaniach Libanu zginęło ponad 600 osób, z czego co najmniej 72 w środę. Co najmniej 50 ofiar śmiertelnych to dzieci. Kilka tysięcy osób zostało rannych. Izrael podkreśla, że celem ofensywy jest terrorystyczna organizacja Hezbollah, która kontroluje dużą część Libanu.