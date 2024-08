Cel Putina "wręcz nierealny". Płk Lewandowski nie ma złudzeń

Wojska rosyjskie mają odbić zajęte przez Ukraińców tereny obwodu kurskiego do 1 października - taki rozkaz miał wydać Władimir Putin armii. O możliwość jego realizacji Patrycjusz Wyżga zapytał w programie "Newsroom WP" płk rez. Piotra Lewandowskiego. - Wszystko zależy od sił, jakie Rosjanie tam skierują i jak intensywnie będą atakować. Przy obecnym zaangażowaniu do października będzie to bardzo trudne, czy wręcz nierealne - twierdzi ekspert. Płk Lewandowski upatruje jedyną szansę Rosjan na skuteczny atak, jeśli przerzucą w rejon kurska odpowiednie siły, które są obecnie zaangażowane w Donbasie.

